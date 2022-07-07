Akaryakıtta bir indirim daha

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ülkemizde de akaryakıt ürünlerinde indirime gidilmesine neden oldu.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazetede yayınlanan karaınra göre akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Yapılan indirimle Litrede 87 kuruş ile 1, 22 TL arasında indirime gidildi.

Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Eski fiyat Yeni Fiyat

Kurşunsuz 95 Oktan – 24.86 TL/LT 23.81 TL/LT

Kurşunsuz 98 Oktan – 25.14 TL/LT 24.10 TL/LT

Euro Dizel – 25.73 TL/LT 24.86 TL/LT

Gazyağı – 24.45 TL/TL 23.23 TL/LT