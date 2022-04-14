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Akaryakıtta 70 kuruş ile 1,29 TL arasında zam

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Akaryakıtta 70 kuruş ile 1,29 TL arasında zam

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından sonra geçerli olmak üzere zam geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi 18.14 TL’ye, kurşunsuz 98 oktan benzinin litresi 18.38 TL’ye, Euro Diesel’in litresi de 19.78 TL’ye yükseldi.

Gazyağının litresi ise 18.44 TL olarak aynı kaldı.

95 ve 98 oktan kurşunsuz benzine 70 kuruş, Euro Diesel’e 1.29 TL zam gelmiş oldu.

9 Nisan’da yapılan indirimle kurşunsuz 95 oktan benzin 17.44 TL’den, kurşunsuz 98 oktan benzin 17.68 TL’den, Euro Diesel 18.49 TL’den ve gazyağı da 18.44 TL’den satılıyordu.

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