banner583
banner590
İskele’den, İsrail’e
İskele’den, İsrail’e
95 0
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
27 0
 
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
629 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
45 0
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
25 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
404 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
24 0
banner529
banner570

Akaryakıta zam yok

banner476

Akaryakıta zam yok
banner601

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada dünya piyasalarındaki artışa rağmen akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağı belirtildi.   

Dünya piyasalarında bir süredir akaryakıt fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çekilen açıklamada “Bu bağlamda bizim de, 95 ve 98 oktan benzinin litresine 0.19 kuruş, dizelin litresine 0.08 kuruş, gazyağının litresine 0.05 kuruş zam yapmamız gerekmesine rağmen, hükümetimiz kovid-19 salgını nedeniyle böyle bir yola gidilmemesini kararlaştırmıştır” denildi.

Söz konusu artışın vatandaşa yansıtılmayacağı ve Maliye’nin bundan kaynaklanacak kaybının Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanacağı kaydedildi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.