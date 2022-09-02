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Akaryakıta yeniden indirim yapılıyor

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Akaryakıta yeniden indirim yapılıyor
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, benzin ve Euro Dizel’e 1 TL indirim yapılacağını açıkladı.
Amcaoğlu, BRT’de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, indirimin bu gece yarısından itibaren geçerli olacağını söyledi.  
Benzine dün de 1,33 TL’lik indirim yapılmıştı.
Yapılacak indirimin ardından 98 oktan benzinin 18,73 TL, 95 oktan benzinin 18,42 TL olması, Euro Dizelin ise 24,70 TL olması bekleniyor.
 
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