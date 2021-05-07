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Akaryakıta okkalı zam

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Akaryakıta okkalı zam
Akaryakıta uzun bir aradan sonra okkalı zam yapıldı.
Bakanlar Kurulu akaryakıt fiyatlarına litre başına yaklaşık 30 kuruşluk zam yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Son olarak 9 Temmuz 2020 tarihinde yapılan zam sonrasında ilk zam litre başına 20 ile 30 kuruş arasında yapıldı.

Ürün                         Eski Fiyat(Lt)        Yeni Fiyat(Lt)
Kurşunsuz 95             5.78 TL                 6.07 TL
Kurşunsuz 98             5.88 TL                 6.17
Euro Diesel                 5.32 TL                 5.61
Gaz Yağı                     5.29 TL                 5.58
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