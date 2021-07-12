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Akaryakıta okkalı zam geliyor

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Akaryakıta okkalı zam geliyor

Bakanlar Kurulu'nun yaptığı toplantı sonucunda Akaryakıt ürünlerine yeni bir zam kararı daha aldığı bildirildi. 
Akaryakıta 32 ile 50 kuruş arasında zam geliyor. Zam bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Öte yandan Bakanlar Kurulu, 7 ve 28 Mayıs, 17 Haziran tarihlerinde akaryakıta zam yapmıştı.

Zammın Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.

İşte yeni zam sonrası oluşacak yeni fiyatlar:
                                   Eski Fiyat        Yeni Fiyat
Euro Dıesel                6,52 TL           6,84 TL
Gaz Yagı                    6,37 TL,         6,69 TL
98 Oktan Benzin       7,09 TL           7,58 TL
95 Oktan Benzin       6,96 TL           7,45 TL
 

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