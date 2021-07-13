Akaryakıta iki ayda dördüncü zam

Akaryakıta iki ayda dördüncü kez zam geldi. Eurodizel ile Gazyağına 32 kuruşluk zam yapılırken, 95 ve 98 Oktan benzine ise 49 kuruş litrede zam yapıldı





Bakanlar Kurulu kararı ile akaryakıta bir zam daha yapıldı. Akaryakıta 32 ile 49 kuruş arasında zam yapıldı. Eurodizel ile Gazyağına 32 kuruşluk zam yapılırken, 95 ve 98 Oktan benzine ise 49 kuruş litrede zam yapıldı.

DÜNYADA BRENT PETROLÜN VARİLİ %1.71 UCUZLADI

Benzine yapılan son zamdan bugüne, o günkü ve bugünkü Brent Petrol ve TL-Dolar kurları dikkate alındığında TL bazında Brent Petrolün varili %1.71 ucuzlarken, UBP azınlık hükümeti akaryakıt ürünlerine %5 ile % 7.04 oranında artış yaptı.

21 Haziran tarihinde Brent Petrol fiyatı 74,86 Dolar iken dün ise 74,98 civarındaydı. Ancak Dolar/TL paritesi 21 Haziran’da 8,78 TL iken dün ise 8,63 TL’den işlem görmekteydi. Bu rakamlara baktığımız zaman dövizde düşüş olduğu için dünyada petrol varil fiyatı ucuzlarken, UBP azınlık hükümeti dün yine akaryakıta zam yaptı.

2 AYDA 4. ZAM

Bakanlar Kurulu, 7 Mayıs, 28 Mayıs ve 21 Haziran tarihlerinde akaryakıta zam yapmıştı. Dün gece yarısı yapılan son zamla birlikte iki ay içerisinde yapılan 4. zam olurken iki ay içinde akaryakıt fiyatları % 27 civarında zamlanmış oldu.

Zam dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Zam sonrasında fiyatlar şu şekilde:

İşte yeni zam sonrası oluşacak yeni fiyatlar:

Eski Fiyat Yeni Fiyat

Euro Dıesel 6,52 TL 6,84 TL

Gaz Yağı 6,37 TL, 6,69 TL

98 Oktan Benzin 7,09 TL 7,58 TL

95 Oktan Benzin 6,96 TL 7,45 TL

