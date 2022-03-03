Akaryakıta bir zam daha

Akaryakıt ürünlerine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha yapıldı.

Benzin çeşitlerinde litrede 1.03 TL, Euro Dizel’de 1.06 TL gazyağında ise 77 kuruşluk zam yapıldı.

Yapılan son zamlarla birlikte

95 oktan kurşunsuz benzin 13.70 TL'den 14,73 TL'ye ,

98 oktan kurşunsuz benzin 13.94 TL'den 14,97 TL'ye,

Euro Dizel 13.56 TL'den 14,62 TL'ye

Gaz yağı 13.36 TL'den 14,13 TL'ye yükseldi.

