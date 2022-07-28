Akaryakıta bir okkalı zam daha

Akaryakıt ürünlerinde geçtiğimiz hafta yapılan 1 TL'lik indirimin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 97 kuruş ile 1, 77 kuruş arasında değişen miktarlarda zam geldi.
95 oktan benzinde 97 kuruş, 98 oktan kuruş benzinde 98 kuruş, Eurodizel'de 1 TL 64 kuruş ve Gazyağına ise 1 TL 77 kuruş litrede zam yapıldı.
Yeni fiyatlar şöyle:
95 oktan Benzin: 22.26
98 oktan Benzin: 22.57
Eurodizel: 25,47
Gaz yağı: 25.00
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