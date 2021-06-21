Akaryakıta bir okkalı zam daha

Akaryakıt ürünlerine bir okkalı zam daha yapıldı.

Son 1 ay içerisinde 2 kez zamlanan akaryakıt ürünlerine bu gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden zam yapıldı. Bakanlar Kurulu, 7 ve 28 Mayıs tarihlerinde akaryakıta zam yapmıştı...

Benzin türlerinde litrede 45 kuruş Litrede zam yapılırken, e-diesele 48 kuruş litrede, gaz yağına ise 42 kuruş zam yapıldı.

Yeni yapılan zamma göre fiyatlar şöyle:

Türü Eski Fiyat Yeni Fiyat

E-DIESEL: 6,04 TL 6, 52 TL

GAZ YAGI: 5,95 TL 6,37 TL

98 OKT: 6,64 TL 7,09 TL

95 OKT: 6,51 TL 6,96 TL