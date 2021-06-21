Akaryakıta bir okkalı zam daha

Akaryakıt ürünlerine bir okkalı zam daha yapıldı.
Son 1 ay içerisinde 2 kez zamlanan akaryakıt ürünlerine bu gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden zam yapıldı. Bakanlar Kurulu, 7 ve 28 Mayıs tarihlerinde akaryakıta zam yapmıştı...
Benzin türlerinde litrede 45 kuruş Litrede zam yapılırken, e-diesele 48 kuruş litrede, gaz yağına ise 42 kuruş zam yapıldı.
Yeni yapılan zamma göre fiyatlar şöyle:
Türü Eski Fiyat Yeni Fiyat
E-DIESEL: 6,04 TL 6, 52 TL
GAZ YAGI: 5,95 TL 6,37 TL
98 OKT: 6,64 TL 7,09 TL
95 OKT: 6,51 TL 6,96 TL
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