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Akaryakıta bir okkalı zam daha

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Akaryakıta bir okkalı zam daha
Akaryakıt ürünlerine bir okkalı zam daha yapıldı.
Son 1 ay içerisinde 2 kez zamlanan akaryakıt ürünlerine bu gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden zam yapıldı. Bakanlar Kurulu, 7 ve 28 Mayıs tarihlerinde akaryakıta zam yapmıştı...
Benzin türlerinde litrede 45 kuruş Litrede zam yapılırken, e-diesele 48 kuruş litrede, gaz yağına ise 42 kuruş zam yapıldı.
Yeni yapılan zamma göre fiyatlar şöyle:
Türü    Eski Fiyat       Yeni Fiyat
E-DIESEL: 6,04 TL      6, 52 TL
GAZ YAGI: 5,95 TL    6,37 TL
98 OKT: 6,64 TL         7,09 TL
95 OKT: 6,51 TL         6,96 TL
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