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Akaryakıt zammı kaçınılmazdı

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kaç aydır yapılmayan akaryakıt zammın kaçınılmaz bir zam olduğunu, mecbur kaldıkları bir noktaya gelindiğini vurguladı

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Akaryakıt zammı kaçınılmazdı
 
 
Mecliste konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Hayat Pahalılığının dondurulmasına ilişkin tasarının ülkenin içinde bulunduğu şartlardan dolayı gündeme getirildiğini söyleyerek, “Bu koltuklarda siz olsanız siz de belki de aynısını yapacaktınız” dedi.
Oğuz, kaç aydır yapılmayan akaryakıt zammın kaçınılmaz bir zam olduğunu, mecbur kaldıkları bir noktaya gelindiğini belirtti.
Ülkenin gerçeğinin bu olduğunu dile getiren Oğuz, “Politika yapmıyorum. Politikacı değilim. Gerçek neyse onu söylüyorum” dedi.
Gelecek açısından tasarruf için bu tasarısının gündeme geldiğini söyleyen Oğuz, uzlaşının sağlanması açısından yasa tasarısının komiteye çekilmesi noktasında komite başkanına çağrıda bulundu.
Oğuz, mali durumla ilgili bilgi verdi.
Türkiye’den kaynak akışına yönelik görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Oğuz, bütçe dışında COVID 19’un ekonomiyi çok etkilediğini Türkiye’den daha önce buna yönelik kaynak geldiğini, yeniden gelmesine ilişkin böyle bir görüşmeleri bulunduğunu belirtti.
 
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