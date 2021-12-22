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Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?

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Dövizde düşüş yaşandı, vatandaşlar akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceğini sorgulamaya başladı. Bakan Atun, fiyatların düşüşe geçebilmesi için Dolar’ın ortalama seviyenin altına düşmesi gerektiğini vurguladı

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Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, açıkladığı yeni ekonomik adımlar, Türk Lirası'nın önceki akşam saatlerinden bu yana hızla değer kazanmasını sağladı. Söz konusu gelişmenin KKTC’ye etkileri merak konusu haline geldi.
Vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla, uzun bir süre ‘kriz ve zamlarla’ anılan akaryakıt fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceğini sorguluyor.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte piyasada zamlanan fiyatların yeniden düşüşe geçebilmesi için dolar kurunun ortalama seviyenin altına düşmesi gerektiğini vurguladı.
Atun, “Bizler de kuru yakından takip ediyoruz. Ortalamanın altına düştüğünde akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarında indirme gideceğiz. Son 7 günün ortalamasına bakıyoruz, dövizin düşüşü ile birlikte zamların da geri alınmasını sağlayacağız” dedi.
 
 
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