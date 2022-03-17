Akaryakıt ürünlerine bir indirim daha geliyor

Brent Petrolün varil fiyatının düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında yeniden indirime gidileceği iddia edildi.

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin bir rakam tespit eden Akaryakıt Birimi önerisini Bakanlar Kurulu’na sundu. Yeni fiyatların Bakanlar Kurulu’nda onaylanıp, Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Akaryakıt Birimi 95 ve 98 oktan benzinde 0.90 TL, EuroDizel’de ise 1 TL indirim önerdi.

İndirim sonrası fiyatlar:

95 Oktan Benzin 16.43 TL

98 Oktan Benzin 16.68 TL

EuroDizel 16.94 TL

KKTC’de akaryakıt fiyatlarına en son 16 Mart 2022 tarihinde indirim yapılmıştı.

16 Mart’ta yapılan indirim sonrası fiyatlar:

95 Oktan Benzin 17.33 TL

98 Oktan Benzin 17.58 TL

EuroDizel 17.94 TL