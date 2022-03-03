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Akaryakıt ürünleri bu gece zamlanıyor

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Akaryakıt ürünleri bu gece zamlanıyor

Akaryakıta ürünlerine bu akşam yine zam geliyor.  akarykıt ürünlerine yapılacak zammın litrede 1 TL'nin üzerinde olacağı bildirilmekte.
Gazetemizin elde ettiği bilgiye göre yeni fiyatlandırmaların bugün Bakanlar Kurulu tarafından imzalanacağı ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzin 13.70 TL'den 14,73 TL'ye ,
98 oktan kurşunsuz benzin 13.94 TL'den 14,97 TL'ye,
Euro Dizel 13.56 TL'den 14,59 TL'ye 
Gaz yağı 13.36 TL'den 14,39 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarına en son 15 Şubat tarihinde zam yapılmıştı. 

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