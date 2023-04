Akaryakıt sektörü her an takip edilebilecek

Bakan Amcaoğlu, ülkede, akaryakıt sektöründeki güncel stokların elektronik ortamda sürekli takip edilebileceğini, anında denetlenebileceğini ve güncel fiyat takibi yapılabileceğini belirtti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkedeki akaryakıt sektörünün her an takip edilebilmesi anlamına gelen “Akaryakıt Denetim ve Kontrol Sistemi”nin yaşama geçirildiğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bundan böyle vatandaşın “stokçuluk yapılıyor” gibi endişelerinin tamamen ortadan kalkacağını vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, ülkede, akaryakıt sektöründeki güncel stokların elektronik ortamda sürekli takip edilebileceğini, anında denetlenebileceğini ve güncel fiyat takibi yapılabileceğini belirtti.



“Güncel stok görüntülenebilecek”



Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, sistemin temel hedeflerini şöyle sıraladı:

“Tesislerdeki stoklar güncel ve dönemsel olarak görüntülenebilecek. Minimum stokların kontrol edilmesi, tesislerde kaç günlük yakıt kaldığının sürekli tespiti sağlanacak. Tesislerde mevcut yakıt, ikmal edilen yakıt ve kalan yakıtın analiz edilmesi varsa sapmaların tespiti söz konusu olacak. Akaryakıt istasyonlarındaki stokların güncel ve dönemsel izlenmesi, günlük stok analizlerinin ve varsa sapmalarının tespiti, istasyon satışlarının litre ve ciro bazında izlenmesi ve istasyonlarda uygulanan birim fiyatların tavan fiyatlarla denetlenmesi mümkün olacak.”



“Anında denetlenebilecek”



Bakan Amcaoğlu, “Her istasyonda açılış stoğu, dolum, satış, kapanış stoğu ve kaydının stok analizi yapılır. İstasyonların girdileri, çıktıları ve stok sapmaları günlük olarak izlenir. Kriter dışı istasyonlar için uyarı oluşturulur. Buna ‘İstasyon Otomasyon Sistemi Günlük Verileri’ diyoruz ve bununla birlikte, ‘Aylık Satış Verileri’ ile örneğin istasyonların, kendi istasyonları dışında yaptıkları toptan satışları raporlamaları ve bu verilerin ayrıca dönemsel verilerle de çapraz sorgularda analiz edilmesi anlamına gelen ‘Bayi Dış Satışları” da denetlenebilecek” diye konuştu.



“Fiyatlar güncel olarak takip edilecek”



Akaryakıt sektöründeki tüm ürünlerin birim fiyatlarının güncel olarak takip edileceği, girilen tavan fiyatın üzerindeki satışların anlık olarak denetim birimlerine raporlanacağını da kaydeden Amcaoğlu, şunları ekledi:

“Bu sistemle tüm istasyonlardaki her tank içindeki stokları veya en güncel halleri, yine tüm istasyonlardaki ürün toplam stoklarının en güncel halleri raporlanabilecek. Ayrıca, tüm istasyonda yapılan tüm pompa satışları ile tekil ve/veya ürün toplamları olarak litre ve ciro bazında raporlama yapılabilecek.”



“Ülkemize hayırlı olsun”



İstasyonların ve ülke genelinin “Aylık Tank Analiz Raporu”, ayrı ayrı ürün bazlı ve tank bazlı olarak “Güncel Tesis Stok Raporu” ve “Tesislerdeki ürün toplam stoklarının en güncel olarak asgari stok seviyesinde olup olmadığı, her bir ürün için tesislerde kaç günlük yakıt olduğunun en güncel hallerinin belirlenmesini kapsayan ve Güncel Tesis Stok Analiz Raporu denilen raporların da bu otomasyon sistemi ile belirlenebileceğini" aktaran Bakan Amcaoğlu, bu sistemin, ülkeye hayırlı olmasını diledi.