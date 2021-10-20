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Akaryakıt istasyonlarında benzin kalmadı

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Akaryakıt istasyonlarında benzin kalmadı
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Benzinciler Birliği, akaryakıt dağıtım şirketleri K-Pet ve Al-Pet’in, dövizdeki fiyat değişiminin ardından zarara uğradıkları gerekçesiyle benzin istasyonlarına akaryakıt satışını sabah itibariyle durdurduğunu açıkladı.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, TAK’a yaptığı açıklamada, akaryakıtta otomatik fiyatlandırma sistemi olduğunu, 15 günde bir döviz kuruna göre akaryakıt fiyatını güncelleyen bu sisteme göre 26 Ekim’de fiyatlarda bir değişim olacağını ancak dağıtım şirketlerinin bu tarihi beklemeden, litre başına ortalama 1 TL zarar ettikleri iddiasıyla dağıtımı durduğunu belirtti.

Benzin istasyonlarında yaşanan yoğunluğa da değinen Çağdal, şu anda benzin istasyonlarının mevcut yakıt stoklarını kullandıklarını kaydetti.

Çağdal, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan konuya ilişkin bir görüşme talebinde bulunduklarını ancak henüz bir yanıt almadıklarını söyledi.
LEFKOŞA'DA AKARYAKIT İSTASYONLARINDA BENZİN KALMADI
Öte yandan Lefkoşa'daki birçok Akaryakıt istasyonunda benzin kalmadığı için benzin satışının yapılamadığı ve sadece Euro Dizel ve gazyağı satışı yaptıkları aldığımız bilgiler arasında.
Akaryakıt istasyonlarına dağıtım şirketleri tarafından ne zaman akaryakıt aktarımı olacağı ise bilinmiyor. 

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