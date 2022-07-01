Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi

Dünya piyasalarında petrol fiyatlarında yaşanan gerileme neticesinde ülkemizde bir hafta önce indirime gidilmesi beklenen akaryakıt fiyatlarından bugünden itibaren indirime gidildi.

Benzin türlerinde 1 TL 14 kuruş litrede indirim yapılırken, Euro Dizel’de 1 Lira 27 kuruş, Gazyağı’nda ise 1 TL 5 kuruş indirim yapıldı.

Resmi gazetede yer alan karara göre yeni fiyatlar şöyle:

Eski fiyat - Yeni Fiyat

Kurşunsuz 95 Oktan - 26.00 TL – 24.86 TL/LT

Kurşunsuz 98 Oktan - 26.28 TL – 25.14 TL/LT

Euro Dizel - 27.00 TL - 25.73 TL/LT

Gazyağı – 25.50 TL - 24.45 TL/TL



