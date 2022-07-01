banner762
banner815
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
12 0
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
16 0
 
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
30 0
Çay taştı, köprüler çöktü
Çay taştı, köprüler çöktü
22 0
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
53 0
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
29 0
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
28 0
banner797
banner854

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi

banner476

banner825
Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi
Dünya piyasalarında petrol fiyatlarında yaşanan gerileme neticesinde ülkemizde bir hafta önce indirime gidilmesi beklenen akaryakıt fiyatlarından bugünden itibaren indirime gidildi.
Benzin türlerinde 1 TL 14 kuruş litrede indirim yapılırken, Euro Dizel’de 1 Lira 27 kuruş, Gazyağı’nda ise 1 TL 5 kuruş indirim yapıldı.
Resmi gazetede yer alan karara göre yeni fiyatlar şöyle:
                                               Eski fiyat -           Yeni Fiyat
Kurşunsuz 95 Oktan -     26.00 TL – 24.86 TL/LT
Kurşunsuz 98 Oktan -     26.28 TL – 25.14 TL/LT
Euro Dizel  -                    27.00 TL   -  25.73 TL/LT
Gazyağı –                       25.50 TL  -  24.45 TL/TL
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.