banner913
banner932
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
30 0
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
14 0
 
Rallide 17 ekip yarışacak
Rallide 17 ekip yarışacak
44 0
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
13 0
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
11 0
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
29 0
Ailece hırsızlık şebekesi
Ailece hırsızlık şebekesi
105 0
banner996
banner985

Akaryakıt fiyatlarında indirim

banner989

banner974
Akaryakıt fiyatlarında indirim
banner971
Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.
Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren emirnameyle, 95 ve 98 oktan benzin ile gazyağı fiyatları 1 TL, eurodiesel fiyatı ise 1 TL düştü.
Akaryakıt fiyatları, 2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlendi ve Resmi Gazete’de ilan edildi.
Buna göre, 95 oktan benzin 31,21 TL; 98 oktan benzin 31,77 TL; eurodiesel 30,65 TL; gazyağı 30,65 TL’den satılacak.
15 Eylül’den beri 95 oktan benzin 32,21 TL; 98 oktan benzin 32,77 TL; eurodiesel 31,65 TL; gazyağı 31,65 TL’den satılmaktaydı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.