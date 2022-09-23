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Akaryakıt fiyatlarında indirim

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Akaryakıt fiyatlarında indirim
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarına indirim yapılacağını ve yeni fiyatların bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.
“Her seferde belirteceğim, fiyat artışı veya indirimi keyfi değildir, uluslararası piyasalara göre belirlenmektedir” diyen Amcaoğlu, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek akaryakıt fiyatlarını duyurdu.
Bakan Amcaoğlu, bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 19.91 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 20.22 TL, Euro Diesel’in 22.68 TL ve gazyağının 22.92 TL olacağını kaydetti.
Akaryakıt, 17 Eylül tarihinden beridir, 95 oktan benzin 20.29 TL/lt, 98 oktan benzin 20.60 TL/lt, Euro Diesel 23.69 TL/lt ve gazyağı 24.16 TL/lt’den satılmaktaydı.
 
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