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"Akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacak”

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"Akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacak”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı.
Yazılı açıklama yapan Amcaoğlu, “Vatandaş, söylemlere itimat etmesin” ifadelerini kullandı. Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarında indirim veya artışın söz konusu olmadığını belirtti.
Fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmayacağını dile getiren Amcaoğlu, “Vatandaşımız, resmi olmayan hiçbir söyleme kulak asmasın ve itimat etmesin. Boşuna kaos ortamı yaratılıyor” dedi.
Bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 18.57 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 18.88 TL, Euro Diesel’in 20.54 TL oldugunu belirten Bakan Amcaoğlu,  gazyağının ise 20.27 TL olduğunu kaydetti.
Amcaoğlu, uygulamadaki tüzük kurallarına göre fiyatların belirlendiğini bir kez daha hatırlattı.
 
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