banner583
banner590
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
15 0
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
29 0
 
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
26 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
23 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
16 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
34 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
27 0
banner529
banner570

Akaryakıt fiyatlarına zam FİF'den karşılanacak

banner476

Akaryakıt fiyatlarına zam FİF'den karşılanacak
banner601

Başbakan Ersan Saner, vatandaşların alım gücünün azalmaması için akaryakıta artış yapılmayacağını, 9 milyon 493 bin 206 TL’lik farkın Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanacağını açıkladı. 

Saner, “Artış yapmayarak vatandaşlarımızın alım gücünün azalmaması ve hayat pahalılığının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, salgından dolayı ekonomik şartların halkın lehine bir seyir izlemesi için hükümetin azami gayret sarf ettiğini dile getiren Saner, belli aralıklarla petrol ve döviz kurlarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında artışlar oluştuğu ve bu eylemin, piyasada fiyat farklarının oluşmasına yol açtığını kaydetti.

Hükümetin göreve geldiği tarihten itibaren dövizde ve petrol fiyatlarında meydana gelen artışlara bağlı olarak akaryakıta artış yapılmasının önüne geçmek üzere çalışmalar yaparak önlemler alındığını belirten Saner, ilki 30 Aralık 2020’de olmak üzere iki kez petrol türevlerine yapması gereken artışların kendisinin talimatlarıyla yapmadığını ve aradaki farkın da Fiyat İstikrar Fonu’ndan (FİF) sağlandığını kaydetti. 

Saner, bugün yapılması gereken akaryakıt fiyat artışlarının tüketicilere yansıtılmadığını vurguladı.

9 MİLYON 493 BİN 206 TL FİF’TEN KARŞILANDI

Saner açıklamasında şu bilgileri verdi:

“20 günlük sürede vatandaşa akaryakıt zammı olarak yansıtılması gereken 30 Aralık 2020 tarihinde 7381.010,64 ve 19 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 2.112.195,59 TL tutarındaki toplam 9.493.206.23 TL artış, Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmıştır. 

Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alınarak yapılmayan bu artışlarla vatandaşlarımızın alım gücünün kısıtlanmasının ve piyasada akaryakıta bağlı fiyat artışlarının da önüne geçilmesi amaçlanmıştır.”

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.