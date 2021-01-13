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Akaryakıt alım ihalesi iptal edildi

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Arıklı aylık 100 ile 300 milyon TL’lik vurgun iddialarının gündemde olduğu bu süreçte ihalenin yapılmasının doğru olmayacağından Başbakan Ersan Saner ile konuşarak, ihalenin iptalini gerçekleştirdiğini kaydetti

Akaryakıt alım ihalesi iptal edildi
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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (KIB-TEK) akaryakıt alımına müdahale ederek, ihaleyi iptal ettirdiğini açıkladı.

Arıklı, konuyla ilgili açıklamasında, aylık 100 ile 300 milyon TL’lik vurgun iddialarının gündemde olduğu bu süreçte ihalenin yapılmasının doğru olmayacağından Başbakan Ersan Saner ile konuşarak, ihalenin iptalini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Erhan Arıklı, “Henüz bazı şeyleri açıklamak için erken sadece akaryakıttaki kaçağı önlesek, ülke ekonomisine ayda 100 milyon TL’lik bir kaynak sağlanacak. Bu konuda her türlü girişim ve araştırmalar tarafımızca yapılmakta.” dedi.

Kuruma alınan akaryakıtın kalitesinin de ayrı bir konu olduğunu kaydeden Arıklı, sonuçlanmış bir meclis araştırması olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“İhale şartlarında belirtilen kalitenin altında akaryakıt getiren şirket ceza ödemeye mahkum edildi. Ayrıca ihaleye katılmasının önü de kesildi. Şimdi bir başka aile şirketiyle ihaleye katılıyor. Tüm bu bilgiler ve iddialar tarafımızca araştırılmakta”

Erhan Arıklı, akaryakıt ihalesinde düzenleme yapılarak, uluslararası ihaleye çıkılması için çalışmışlar başlatıldığını belirtti.

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