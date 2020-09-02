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Ağustos'ta piyasaya 215 milyon TL ödeme

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Ağustos'ta piyasaya 215 milyon TL ödeme

Maliye Bakanlığı, cari ve muhtelif ödemeleri çerçevesinde Ağustos ayında piyasaya  toplam 215,443,039,53 TL  (215 milyon, 443 bin, 039 TL ve 53 Kuruş) ödeme yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI
 
Ödeme kalemleri şöyledir:
 
Emekli ikramiyeleri-temizlik şirketleri-müteahhit-karantina otel-ilaç ödemeleri-federasyon ödemeleri+Yakın Doğu H.                                                                    101,368,033,37 TL
KKTC Elektrik Kurumu daire tüketimleri                                             25,064,564,57 TL
KKTC Elektrik Kurumu teşvik ödemeleri                                                5,310,309,30 TL
Kredi kartı kullanımı karşılığı yapılan iade(Eylül)                                 1,279,864,46 TL
Doğrudan Gelir Desteği                                                                           23,965,672,71 TL
Temsilcilik sağlık HS havale                                                                          219,424,28 TL
Toprak Ürünleri Kurumu avans ödemesi                                                5,000,000,00 TL
Yeni Girne Hastahanesi devralma proje ödemesi                              13,874,229,92 TL
Polis kıyafet ödeneği                                                                                      979,830,00 TL
TC 2019 ödemeleri (birlik-dernek)                                                           1,349,870,65 TL
Küçükbaş ödemesi                                                                                    18,544,200,00 TL
Narenciye teşvik ödemesi                                                                          4,679,402,91 TL
Navlun-çiğ süt ödemesi                                                                              7,899,697,11 TL
Burs ödemesi                                                                                                4,478,660,00 TL
Taşımacılık                                                                                                     1,312,880,58 TL
Korona virus ile ilgili maaş almayanlara destek                                          52,800,00 TL
Turizm ofislerine havale                                                                                   63,599,67 TL
 
Genel Toplam                                                                  215,443,039,53 TL
 

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