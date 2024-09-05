Ağustos enflasyonu yüzde 3,28

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 3,28, yıllık yüzde 64,75 oranında arttı. En büyük artış restoran ve otellerde yaşandı

Ağustos ayı enflasyonu 3,28 olarak açıklandı. KKTC İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir'in yaptığı açıklamaya göre enflasyonda bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,75 artış kaydedildi.

EN BÜYÜK ARTIŞ RESTORAN VE OTELLERDE

Ağustos ayında ana harcama grupları itibariyle en yüksek fiyat artışı yüzde 5,25 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşirken, bunu yüzde 5,16 ile eğlence ve kültür ve yüzde 4,39 ile eğitim grupları izledi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 4,02, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda yüzde 2,77 artış kaydedildi. Öte yandan, giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 2.77 oranında bir düşüş yaşandı.

PATLICANIN FİYATI YÜZDE 137 ARTTI, FASULYE YÜZDE 31 UCUZLADI

Endekste yer alan 440 maddenin ortalama fiyatlarında değişim gözlemlenirken, 359 maddede artış, 81 madde de ise düşüş yaşandı. En yüksek fiyat artışı yüzde 137,31 ile patlıcanda, yüzde 131,22 ile kabakta ve yüzde 82,20 ile domateste görülürken, en yüksek fiyat düşüşü yüzde 31,45 ile taze fasulyede, yüzde 27,81 ile karpuzda ve yüzde 26,75 ile marulda gerçekleşti.

Öte yandan Merkez Bankası'nın yayınladığı rapora göre 2024 yılı ikinci çeyreğinde KKTC’de enflasyon oranları, nisan, mayıs ve haziran aylarında sırasıyla yüzde 5.92, yüzde 3.5 ve yüzde 4.48 olarak gerçekleşti. 2024 yılı haziran ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu sektörler yüzde 113.30 ile konut, su, elektrik ve gaz, yüzde 112.27 ile sağlık, yüzde 95.21 ile lokanta ve oteller ve yüzde 95.12 ile mobilya ve ev aletleri oldu.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 5.88 ile alkollü içecekler ve tütün kaleminde görüldü.