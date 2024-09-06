Açlık sınırında, bir ayda bin 211 TL artış

Ağustos ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 27 bin 402 TL oldu. Açlık sınırı temmuz ayına göre bin 211 TL yükseldi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Ağustos ayına ait yeni açlık sınırını açıkladı.

Yapılan hesaplamaya göre 31 Ağustos tarihi itibariyle dört kişilik bir aile için açlık sınırı 27 bin 402 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.

Temmuz ayında açlık sınırı 26 bin 191 Türk Lirası TL olarak açıklanmıştı. Böylece bir aylık dilimde açlık sınırı bin 211 TL artış gösterdi.

Mayıs ayından itibaren geçerli olan yılın ikinci asgari ücreti 5 bin 516 TL'lik artışla net 29 bin 516 TL'ye yükseltilmişti. Açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 114 TL altında kaldı.

2023 AĞUSTOS RAKAMLARI

KTAMS 2023 yılının Ağustos ayı “açlık sınırı” ile ilgili rakamını 16 bin 526 Türk Lirası olarak açıklamıştı.

Ocak ayında, KTAMS'ın açıkladığı 4 kişilik ailenin açlık sınırı 20 bin 933 TL olurken, 8 aydaki artış 6 bin 469 TL oldu.

Ülkede ağustos ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3,28 olurken, yıllık enflasyon yüzde 64,75 olarak hesaplandı.

Son üç ayda yüzde 11,27 enflasyon meydana geldi. Enflasyon, son sekiz ayda yüzde 36,03 oranında artış gösterdi.

KTAMS'ın yaptığı çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 235,85 TL aylık 7 bin 75,50 TL; yetişkin bir erkek için günlük 245,96 TL aylık 7 bin 378,80 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 258,91, aylık 7 bin 767,30 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 172,69 TL, aylık 5 bin 180,70 TL oldu.