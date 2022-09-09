Açlık sınırı uçtu!

Ülkede açlık sınırı bir ayda 345 lira daha arttı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 9 bin 675 TL’ye çıktı. Böylece asgari ücret, açlık sınırının 1075 TL altında kaldı

4 kişilik bir aile için 31 Ağustos tarihi itibariyle açlık sınırı 9 bin 675 Türk Lirası (TL) olarak hesaplandı.Açlık sınırı bir ayda 345 lira daha arttı. 2021 Mart'tan bu yana ise artış 5 bin 755 TL oldu. Ülkede yıllık enflasyon ağustosta yüzde 118.18 çıkmıştı.Söz konusu rakam, 2021 Mart sonunda 3 bin 920 TL, Nisan sonunda 4 bin 44 TL, Mayıs sonunda 4 bin 65 TL, Haziran sonunda 4 bin 121 TL, Temmuz'da 4 bin 193 TL, Ağustos'ta 4 bin 466 TL, Eylül'de 4 bin 470, Ekim'de 4 bin 552 TL, Kasım'da 4 bin 835 TL, Aralık'ta 5 bin 774, Ocak 2022'de 6 bin 85, Şubat'ta 6 bin 561, Mart'ta 7 bin 149 TL , Nisan'da 7 bin 939, Mayıs'ta 8 bin 676 TL , Haziran'da 9 bin 46 ve Temmuz'da 9 bin 330 TL olarak hesaplanmıştı. Çalışmayı Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yaptı.Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Ağustos tarihi itibarı ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 9 bin 675 TL olduğunu açıkladı.KTAMS Başkanı Güven Bengihan, asgari ücretin yine açlık sınırının altında kaldığını belirterek, aradaki farkın 1075 TL’ye çıktığını kaydetti.Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak rapor hazırlandığını ifade etti.Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 31 Ağustos itibarıyla 9 bin 675 TL olarak hesaplandığını belirten Bengihan, şöyle devam etti:“Sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 81,98, aylık 2 bin 459,40 TL, yetişkin bir erkek için günlük 86,63 aylık 2 bin 598,90 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 91,79, aylık 2 bin 753,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 62,09 TL, aylık 1862,70 TL’dir.”4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının 9 bin 675 TL olduğunu yineleyen Bengihan, son yapılan artışa rağmen asgari ücretin yine açlık sınırının altında kaldığını kaydetti.İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkede, 2022’nin Ağustos ayında yüzde 3.31, son iki ayda (Temmuz, Ağustos) yüzde 13.62, son 8 ayda yüzde 70,38, bir yılda yüzde 118,18 enflasyon meydana geldiğini ifade eden Bengihan, “Özellikle elektriğe, akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür” dedi.Sendikaların ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk 6 ayında meydana gelen yüzde 56.76 oranındaki hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılmadığını hatırlatan KTAMS Başkanı Bengihan, taleplerinin, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi olduğunu belirtti.Güven Bengihan, “Ayrıca özel sektör çalışanlarının patronların insafına terk edilerek, sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektörde sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce Meclis’e gönderilmelidir” dedi.Vergi dilimlerinin açılmaması ve kişisel muafiyetlerin ve özel indirimlerin güncellenmemesi nedeniyle “Göç Yasası” diye nitelendirilen 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin de maaşlar açısından büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Bengihan, bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için belirlenecek takvim çerçevesinde yapılacak artışlarla maaşların eşitlenmesi gerektiğini kaydetti.