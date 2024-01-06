Açlık Sınırı Tavan Yaptı

Asgari ücret, açlık sınırının 3 bin lira altında kaldı. Açlık sınırı 18 bin 668 TL olarak hesaplandı. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2,918 TL'ye çıktı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), dört kişilik bir aile için 31 Aralık tarihi itibariyle açlık sınırını, 18 bin 668 TL olarak hesapladıklarını açıkladı. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2,918 TL'ye yükseldi. Asgari ücret 415 sterlin, açlık sınırı ise 492 sterlin olarak açıklandı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığı rapora göre, dört kişilik bir aile için 31 Aralık itibariyle açlık sınırını 18 bin 668 TL olarak hesaplandığını kaydetti.

ASGARİ ÜCRETLE FARK 2 BİN 918 TL

Açıklamaya göre, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2 bin 918 TL’ye çıkarken, asgari ücret 415 sterlin, açlık sınırı 492 sterlin olarak açıklandı.

Sendikanın yaptığı çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 159,05 TL, aylık 4 bin 771,5 TL; yetişkin bir erkek için günlük 166,52 TL aylık 4 bin 995,6 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 177,67 TL, aylık 5 bin 330,1 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 119,02 TL aylık, 3 bin 570,6 TL olarak belirlendi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı da (açlık sınırı) 18 bin 668 TL olarak tespit edildi.

İstatistik Kurumu'nun resmi rakamlarına göre ülkede 2023 Aralık ayında yüzde 5,44 enflasyon meydana gelirken, yıllık enflasyon yüzde 83.63 oldu.

Maaşlara etki edecek olan son altı aylık enflasyon ise yüzde 50.31 olarak hesaplandı.

Bengihan, “Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artması ile asgari ücretliler açlığa mahkum edilmiştir. Yüksek enflasyon tüm maaşlı kesimlerin alım gücünün hızla erimesine neden olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Bengihan, hayat pahalılığının 6 ayda bir maaşlara yansıtılmasının, alım gücünün korunması hedefinden uzaklaştığını belirtti.

“HP’nin daha sık aralıklarla maaşlara yansıtılması talebimizin ne kadar haklı bir talep olduğu ortadadır” diyen Bengihan, ivedilikle yasal düzenleme yapılarak asgari ücretle çalışanların maaşlarına da aynen kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarına yapılan sürelerde hayat pahalılığı oranında artış yapılması, asgari ücretlilerin “işverenlerin insafına terk edilmemesi” gerektiğini belirtti.





Rakamlarla veriler



Yetişkin kadın için günlük zorunlu gıda harcaması 159,05 TL, aylık 4,771.5 TL.

Yetişkin erkek için günlük harcama 166,52 TL, aylık 4,995.6 TL.

15-19 yaş çocuk için günlük harcama 177,67 TL, aylık 5,330.1 TL.

4-6 yaş çocuk için günlük harcama 119,02 TL, aylık 3,570.6 TL.



Enflasyon ve maaşlara etkisi:



Ülkede 2023 Aralık ayında yüzde 5,44 enflasyon meydana geldi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 83.63 olarak kaydedildi.

Son altı aylık enflasyonun maaşlara etkisi yüzde 50.31 olarak hesaplandı

