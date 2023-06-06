Açlık Sınırı Katlandı

Açlık sınırı, tavan yaptı Asgari ücret: 11 bin 800 TL Açlık sınırı: 14 bin 454 TL Mayıs ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre 306 TL birden artarak, 14 bin 454 TL'ye yükseldi. Net asgari ücret ise açlık sınırının 2 bin 654 TL altında kaldı

Ülkede 4 kişilik bir aile için 31 Mayıs tarihi itibarıyla açlık sınırı 14 bin 454 Türk Lirası (TL) olarak hesaplandı.Ocak ayından itibaren geçerli olan yılın ilk asgari ücreti ise 3 bin 200 TL’lik artışla 11 bin 800 TL’ye yükseltilmişti.Çalışmayı Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yaptı.Söz konusu rakam, 2021 Mart sonunda 3 bin 920 TL Nisan sonunda 4 bin 44 TL, Mayıs sonunda 4 bin 65 TL, Haziran sonunda 4 bin 121 TL, Temmuz'da 4 bin 193 TL, Ağustos'ta 4 bin 466 TL, Eylül'de 4 bin 470, Ekim'de 4 bin 552 TL Kasım'da 4 bin 835 TL Aralık'ta 5 bin 774, Ocak 2022'de 6 bin 85, Şubat'ta 6 bin 561, Mart'ta 7 bin 149 TL , Nisan'da 7 bin 939, Mayıs'ta 8 bin 676 TL , Haziran'da 9 bin 46, Temmuz'da 9 bin 330 TL, Ağustos'ta 9 bin 675 TL, Eylül'de 9 bin 841 TL Ekim'de 10 bin 600 TL, Kasım ayında 11 bin 153 TL, Aralık ayında 11 bin 622 TL, Ocak 2023'te 11 bin 932 TL Şubat 2023'te 12 bin 812 TL Mart 2023'te 13 bin 247 TL ve Nisan 2023'te 14 bin 148 olarak hesaplanmıştı. Böylece açlık sınırı bir ayda 306 lira daha arttı.2021 Mart'tan bu yana ise artış 10 bin 534 TL oldu.Ülkede yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 62.61, beş aylık toplam enflasyon ise yüzde 19.64 olarak açıklanmıştı.KTAMS'ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 123,81 TL, aylık 3 bin 714,30 TL, yetişkin bir erkek için günlük 129,11 TL, aylık 3 bin 873,30 TL 15-19 yaş çocuk için günlük 136,62 TL, aylık 4 bin 98,60 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 92,26 TL, aylık 2 bin 767,80 TL olarak belirlendi.4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 481,80 TL, aylık 14 bin 454 TL oldu.KTAMS, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarım (açlık sınırı) 14 bin 454 TL olarak belirlerken, ocaktan bu yana yürürlükte olan net asgari ücret ise 11 bin 800 TL. Net asgari ücret, açlık sınırının 2 bin 654 TL altında kalıyor.Bugünkü kurla asgari ücret 449,52 sterlin, açlık sınırı 550,62 sterlin düzeyinde bulunuyor."KOMİSYON TOPLANSIN" ÇAĞRISIKTAMS, yaptığı açıklamada, "Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artması ile asgari ücretliler açlığa mahkum edilmiştir. Açlık, asgari ücretlinin kaderi olmamalı. Asgari ücret Tespit Komisyonu acilen toplanıp yeni asgari ücreti belirlenmelidir:' çağrısı yaptı.KKTC, dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler sıralamasında da 5'incilikten 7'nciliğe gerilediKKTC İstatistik Kurumu Mayıs ayı gıda fiyatları artışını %1.49 olarak açıkladı. Bu veri, Haziran 2021’den beri “gıda ve alkolsüz içeceklerin” fiyatlarında 24 aydır kesintisiz bir şekilde artış olduğuna işaret ediyor.Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) ana harcama kalemleri içerisinde yer alan gıdada Mayıs ayındaki artış oranı, %5.55’lik Nisan ayı artışının altında kaldı. Buna rağmen resmi verilere göre, 2023 gıda enflasyonu %21.69’u bulurken, yıllık artışı %64.71 oranında; iki yıllık artış oranı ise %260.30 oranında hesaplandı.Gıda fiyatlarında Mayıs 2021’den buyana bir türlü durmak bilmeyen artışlar genel enflasyonunun üzerinde kalmaya devam ederken, vatandaşlar mutfaklarının alev alev yandığını her gün biraz daha hissediyor. “Kriz” boyutuna gelen enflasyon temel gıdalara erişimi daha da zora soktu. Vatandaşlar; marketlerde, bakkallarda, manavlarda, kasaplarda fiyatların artık aylık ya da haftalık değil günlük değiştiğini şaşkınlık içinde izliyor.İstatistik Kurumu’na göre son bir yıl içinde temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı %46; kuzu etinin %139, dana etinin %145; hellimin %66; sütün %44; yoğurdun %47; suyun %70; tavuğun da %39 oranında arttı. Baharın son ayında sıcakların da artmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarında az da olsa meydana gelen düşüşler, vatandaşı kısmen memnun ederken, diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarına gelen zamlar bu durumu gölgeledi.Öte yandan KKTC’de İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu mayıs ayında yüzde 62.61 oldu.Nisan ayında yüzde 72.83 olan gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon ise mayısta yüzde 64.71e geriledi.Bu veriyle, yıllık gıda enflasyonu son 17 ayın (Aralık 2021 - yüzde 58.21) en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.Gıda enflasyonu aylık bazda mayısta yüzde 1.49 olarak hesaplandı. Bu veri nisan ayında yüzde 5.55 olmuştu. Bununla birlikte İstatistik Kurumu verileri, KKTC'deki gıda fiyatlarının Haziran 2021'den bu yana 24 aydır aralıksız bir şekilde arttığını gösterdi.Mayıs itibarıyla dünyada gıda fiyatlarında gerileme görüldü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre, küresel gıda fiyatları nisan ayındaki revize edilmiş 127.7 seviyesinden mayıs ayında yüzde 2,6 düşerek 124.3'e geriledi. Böylece dünya gıda fiyat endeksi, yaklaşık 2 yıl sonra 2021 yılı nisan ayındaki seviyesine geriledi.KKTC, DÜNYADA 7'NCİ SIRADANisan ayında dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler arasında 5'inci sırada bulunan KKTC, Mayısta iki sıra birden gerileyerek, 7'nci sırada yer aldı. KKTC'den daha yüksek gıda enflasyonu bulunan 6 ülke ise Venezuela (yüzde 426, Nisan 2023), Lübnan (yüzde 350, Nisan 2023), Arjantin (Yüzde 115 - Nisan 2023), Zimbabwe (yüzde 102, Nisan 2023), Iran (71.5 -Şubat 2023) ve Surinam (yüzde 66.7 - Nisan 2023) oldu.Türkiye'de gıda enflasyonu mayısta aylık bazda yüzde 0,71 artarken, yıllık bazda yüzde 52.52 hesaplandı.KKTC'yi (yüzde 64.71) takip eden en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler ise sırasıyla Mısır (yüzde 54.7), Ruanda (yüzde 54.6), Türkiye (yüzde 52.52), Sierre Leone (yüzde 52.33), Laos (yüzde 52.2), Gana (yüzde 48.7), Pakistan (yüzde 48.65), Burundi (yüzde 48.2) Haiti (yüzde 48.1) ve Malavi (37.9) oldu.EN FAZLA ARTIŞ AYLIK BAZDA TEMİZLENMİŞ BÜTÜN TAVUKTA, YILLIK BAZDA DANA ETİ KIYMADATüketici Fiyat Endeksi'nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:• Ekmek Normal Ekmek (Dilimli veya Bütün) - aylık yüzde 0,61 / yıllık yüzde 45,48• Tavuk Temizlenmiş Bütün - aylık yüzde 8,70 / yıllık yüzde 38,78• Süt Uzun Ömürlü - aylık yüzde 0,11 / yıllık yüzde 43,28• Hellim - aylık yüzde 0,00 / yıllık yüzde 63,56• Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) - aylık yüzde 0,00 / yıllık yüzde 46,87• Dana Eti Kıyma - aylık yüzde 7,81 / yıllık yüzde 144,68• Su Damacana (Pet Şişe) - aylık yüzde 3,72 / yıllık yüzde 69,42• Kuzu Eti Pirzola - yüzde 5,00 / yıllık yüzde 138,82