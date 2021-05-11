Açlık sınırı 4 bin 44 TL

Ülkede açlık sınırı Nisan ayında, Mart ayına kıyasla yüzde 3.2 oranında artarak 4 bin 44 TL’ye ulaştı. Veriler, açlık sınırının asgari ücretten yüzde 6 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı



KKTC’de “Açlık sınırı” Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %3.2 oranında artarak 4 bin 44 Türk Lirası seviyesine çıktı. Açlık sınırı Mart ayında 3 bin 920 TL, Şubat ayında da 3 bin 906 TL düzeyinde hesaplanmıştı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) tarafından yapılan hesaplamaya göre 3 bin 828 TL’lik net asgari ücret dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yeterli olmaktan artık çok uzakta. Veriler, açlık sınırının asgari ücretten %6 daha fazla olduğunu gösteriyor.

KTAMS tarafından yapılan yazılı açıklamada hesaplamanın; KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nin “4 kişilik bir ailenin sağlıklı biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı” ile “bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları” alınarak yapıldığı vurgulandı.

Sendikanın yaptığı çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 34.50 TL, aylık 1,035.00 TL; yetişkin bir erkek için günlük 36.08 TL, aylık 1,082.40 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 38.46 TL, aylık 1,153.80 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 25.74 TL, aylık 772.20 TL düzeyinde.

Bu verilere göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken günlük gıda harcama tutarı en az 134.78 TL’ye, aylık gıda harcama tutarı (açlık sınırı) da en 4 bin 044 TL’ye ulaştı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) dört bin 44 TL iken, aynı tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücretin 3 bin 828 TL olduğuna işaret etti. Bengihan, net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu belirtti.

Bengihan açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“1 Şubat 2020 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3.828.00 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.

31 Mart itibarı ile asgari ücret 3828 TL, açlık sınırı 3920 TL, yani aradaki fart 92 TL iken Nisan ayında asgari ücret yine 3828 TL, açlık sınırı ise 4044 TL’ye yükselmiştir. Yani aradaki fark 216 TL’ye çıkmıştır.

Aynı dönemde Euro bazında yaptığımız hesaplamada; 31 Mart itibarı ile KKTC Merkez Bankası’nın 31 Mart tarihli döviz kuru ile asgari ücret 391 Euro’ya tekabül ederken açlık sınırı 400 Euro’ya tekabül etmekte idi. 30 Nisan 2021 itibarı ile asgari ücret 382 Euro’ya gerilerken, açlık sınırı 439 Euro’ya yükselmiştir. Yani Euro bazında asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 57 Euro’ya (566.58 TL) yükselmiştir.”

Mal ve hizmet fiyatlarının artmasının yanında Türk Lirasının sürekli değer kaybetmesi ile halkın alım gücünin artan bir ivme ile erozyona uğradığını belirten Bengihan, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması ile çalışanlar, dar ve sabit gelirli kesimlerin yoksullaştırıldığını, asgari ücretli özel sektör çalışanlarının “açlığa mahkûm edildiğini” söyledi.



