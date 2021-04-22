Açlık sınırı 3.920 TL’ye çıktı

Ülkede 4 kişilik bir ailenin sağlıklı şekilde beslenmesi için yapması gereken zorunlu gıda harcamaları aylık 3 bin 920 TL’ye yükseldi. Bu rakam, şu anki 3 bin 828 TL’lik asgari ücretin üzerinde. Yani asgari ücretle geçinmeye çalışan bir aile, açlık sınırının altında bir gelirle geçinmeye çalışıyor

KKTC’de 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için yapması gereken zorunlu gıda harcamaları günlük 130 TL 65 kuruşa, aylık toplamın ise 3 bin 920 TL’ye yükseldiği bildirildi.Söz konusu miktar ülkede halen uygulamada olan 3 bin 828 TL’lik net asgari ücretin üzerinde. Başka anlatımla asgari ücretle geçinmeye çalışan bir aile açlık sınırının altında bir gelirle geçinmeye çalışıyor.Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası tarafından Mart sonu itibarıyla yapılan “Açlık Sınırı” hesaplaması bir önceki ayda 3 bin 906 TL düzeyindeydi.KTAMS’ın konuyla ilgili açıklamasında hesaplamanın, KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan “4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları” kullanılarak yapıldığı vurgulandı.KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın açıklamasında 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 3.920 TL olarak hesaplandığına işaret edilirken, aile bireyleri için yapılan harcama değerlendirmesi şöyle anlatıldı:“Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 33.29 TL, aylık 998.70 TL, yetişkin bir erkek için günlük 34.87 TL, aylık 1,046.10 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 37.42 TL, aylık 1,122.60 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 25.07 TL, aylık 752.10 TL’dir.”Saptanan açlık sınırının asgari ücretin üzerinde olduğu dikkati çekerken, Güven Bengihan’ın bu konudaki açıklaması şöyle:“Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 3,920 TL’dir. Aynı tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücret 3,828.00 TL’dir.1 Şubat 2020 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3,828.00 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.Özellikle pandemiye bağlı olarak yaşanan gelir kayıplarından dolayı tüketim alışkanlıklarında büyük değişiklik yaşandığı, dar ve sabit gelirli kesimlerin bütçelerinin çoğunun temel ihtiyaçlara harcandığı bu dönemde 2015 yılından kalma tüketim kalıplarına göre hesaplama yapılması kabul edilemez.Çalışanların, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması, hayat pahalılığı altında ezilmemesi için İstatistik Kurumunun Hayat Pahalılığı hesaplamasında kullandığı Tüketici Fiyatları Endeksi’nin acilen güncellenmesi gerekmektedir.”