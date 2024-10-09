Açlık sınırı 27 bin 144 TL

Açlık sınırı 258 TL geriledi. Ağustos ayında 27 bin 402 TL olarak belirlenen 4 kişilik ailenin açlık sınırı, Eylül ayında 258 TL azalarak, 27 bin 144 TL'ye geriledi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) eylül ayına ait yeni açlık sınırını açıkladı.

Eylül ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 27 bin 144 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi. Ağustosta, açlık sınırı 27 bin 402 TL çıkmıştı. Böylece bir aylık dilimde açlık sınırı 258 TL azalmış oldu. KTAMS’tan azalışın nedenine ilişkin yapılan açıklamada, “Sendikamızın açlık sınırı hesaplamasında baz aldığı İstatistik Kurumu eylül ayı bültenine göre gıda ve alkolsüz içecekler ana gurubunda azalış gerçekleşmiştir. Bu nedenle açlık sınırında geçen aya göre düşüş meydana gelmiştir” denildi.

Ülkede eylül ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 2,53, yıllık bazda yüzde 63,57 olmuştu. 1 Eylül'den itibaren geçerli olan yılın üçüncü asgari ücreti yüzde 19.19.1uk artışla net 35 bin 180 Tl’ye yükseltilmişti.

Açlık sınırı, asgari ücretin 8 bin 36 TL üstünde bulunuyor.

KTAMS'ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 233, aylık 6 bin 990 TL, yetişkin bir erkek için günlük 245,96, aylık 7 bin 378,8 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 257,22 aylık 7 bin 716 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 171,23 TL, aylık 5 bin 136,9 TL olarak belirlendi. 4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 904,80 TL, aylık 27 bin 144 TL oldu.

Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı.