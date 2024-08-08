Açlık sınırı 26 bin TL’yi geçti

KTAMS'ın Temmuz ayında 4 kişilik bir aile için 26 bin 191 Türk Lirası olarak açıkladığı açlık sınırı, Haziran ayına göre 416 TL artış gösterdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Temmuz itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 26 bin 191 TL olarak hesapladı.

KTAMS'ın Temmuz ayında 4 kişilik bir aile için 26 bin 191 Türk Lirası olarak açıkladığı açlık sınırı, Haziran ayına göre 416 TL artış gösterdi.

Temmuz ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 26 bin 191 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.

Haziran ayında, açlık sınırı 25 bin 775 Türk Lirası TL çıkmıştı. Böylece bir aylık dilimde açlık sınırı 416 TL artış gösterdi.

Mayıs ayından itibaren geçerli olan yılın ikinci asgari ücreti 5 bin 516 TL'lik artışla net 29 bin 516 TL'ye yükseltilmişti. Açlık sınırı, asgari ücretin 3 bin 325 TL altında kaldı.

KTAMS 2023 yılının Temmuz ayı “açlık sınırı” ile ilgili rakamını 14 bin 867 Türk Lirası olarak açıklamıştı.

Ocak ayında, KTAMS'ın açıkladığı 4 kişilik ailenin açlık sınırı 20 bin 933 TL olurken, 7 aydaki artış 5 bin 258 TL oldu.

Ülkede Temmuz ayında yüzde 3.51, son üç ayda yüzde 14.67 enflasyon meydana geldi. Enflasyon, son yedi ayda yüzde 37.65 oranında artış gösterdi.

KTAMS'ın yaptığı çalışmaya göre: sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 224,37, aylık 6 bin 731,11, yetişkin bir erkek için günlük 234,45, aylık 7 bin 033,50 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 248,37, aylık 7 bin 451,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 165,83 TL, aylık 4 bin 974,90 TL oldu.

HESAPLAMA NASIL YAPILDI?

Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı.

Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden temin edildi.

Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.