Acapulco Hotel, 2022'nin en iyi otelleri arasında

İngiltere’nin önemli gazetelerinden İndependent’te, ülkemizin önde gelen otellerinden Acapulco Resort Convention SPA Hotel yer aldı.

Yaren Fadıloğluları’nın imzasını taşıyan haberde 2022 yılının en iyi otelleri arasında Acapulco’nun ismi öne çıktı.

Fadıloğluları Acapulco Resort Convention SPA Hotel’i “Bütçe dostu, aile tatil köyü tatili için en iyisi” sözleri ile listesine taşıdı.

Yaren Fadıloğluları, Kıbrıs’ta beş yıldızlı tatil köylerinden geleneksel tarzdaki butik otellere kadar birçok farklı konaklama seçeneğinin bulunduğuna dikkat çekti.

Ülkeye gelen turistlerin araba kiralamalarını öneren Fadıloğluları “Adanın en batı noktasından en doğu noktasına yaklaşık 3,5 saatte gidebilirsiniz. Bununla birlikte, Kıbrıs'ın her köşesi görülmeye değerdir ve nereye giderseniz gidin, bozulmamış plajlardan, güzel manzaralardan ve Akdeniz yemeklerinden ve kültüründen uzakta olmayacaksınız” dedi.