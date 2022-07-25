banner762
banner815
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
25 0
31 0
 
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
17 0
Bu tuzağa düşmeyin!
Bu tuzağa düşmeyin!
69 0
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
25 0
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
19 0
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
23 0
banner797

AB'den Kıbrıslı Türklere 33,4 milyon Euroluk mali destek

banner476

banner825
AB'den Kıbrıslı Türklere 33,4 milyon Euroluk mali destek

Avrupa Birliği (AB), Kıbrıslı Türkleri desteklemek üzere toplam 33,4 milyon Euroluk yardım programına onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk toplumu için hazırlanan 2022 Eylem Programı'nın onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, toplam 33,4 milyon Euro bütçeli programla Kıbrıslı Türklere yönelik ekonomik kalkınma, barış ve güven artırıcı çeşitli projelerin destekleneceği ifade edildi.

Kıbrıslı Türk hellim üreticilerinin AB standartlarına uyumuna da destek sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, AB'nin Yeşil Mutabakatı'na uygun şekilde yeşil enerji ve çevre yatırımlarının da destek kapsamında yer alacağı belirtildi.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi ile Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne fon sağlamaya devam edeceği bildirilen açıklamada, Kıbrıslı Türklerin akademik burs programının da devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, destek programı kapsamında 2006 ve 2022 arasında çeşitli projelere 656 milyon Euro fon tahsis ettiği anımsatıldı.

Öte yandan AB, geçen yılın nisan ayında Kıbrıs'ta üretilen hellimi koruma altına alınmış menşe adı olarak tescil etmişti.

Kıbrıslı Türk hellim üreticilerin de bu koruma kapsamında yer alacağı bildirilmiş, hellimin ve yapıldığı sütün AB hayvan ve halk sağlığı standartlarına uygun olması istenmişti. Bu süreçte üreticileri desteklemek için hellim paketi açıklanmıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.