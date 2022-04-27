AB'den 86 işletmeye 4,2 milyon Euro'luk destek

İkinci aşaması resmi olarak başlatılan İstihdamı Koruma ve Artırma Programı kapsamında, Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumuna istihdam yaratma, ticari büyümeyi desteleme ve ekonomik istikrara katkıda bulunmak amacıyla 4.2 milyon Euro destek sağlayacak

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Northern Ireland Co-operation Overseas (NI-CO) tarafından yürütülen İnovatif Girişimcilik projesi kapsamında “İstihdamı Koruma ve Artırma Programı” lansmanı yapıldı.

Lefkoşa The Paradise Park’ta bugün düzenlenen lansmana, proje faydalanıcıların yanı sıra, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Avrupa Komisyonu ve NI-CO yetkilileri, ülkede faaliyet gösteren ve projenin yerel paydaşları olan oda ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Lansmanda, projede görev alacak iş destek ekibi faydalanıcılarla tanıştırılarak, proje hakkında sunumlar yapıldı. Ardından ise resepsiyon verildi.

Bugün itibarıyla ikinci aşaması resmi olarak başlatılan İstihdamı Koruma ve Artırma Programı kapsamında, Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumuna istihdam yaratma, ticari büyümeyi desteleme ve ekonomik istikrara katkıda bulunmak amacıyla 4.2 milyon Euro destek sağlayacak.

İŞLETME BAŞINA 60 BİN EURO’YA KADAR HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

Programda, başvurusu onaylanan 86 faydalanıcı işletmenin her birine istihdam ve yeni ekipman alımı için 60 bin Euro’ya kadar hibe desteği verilecek, bunun yanında, işletmelerin büyüme hedefli iş planlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için uzman desteği sağlanacak.

Program fonunun tamamının Eylül 2023 tarihine kadar aktarılması öngörülürken, program için görevlendirilmiş iş destek uzmanları bu süre boyunca, işletmelerle bire bir çalışacak ve işletmelerin özel ihtiyaçlarına yönelik destek sağlayacak.

AMCAOĞLU: “PANDEMİ SONRASI İŞLETMELERİ YAŞATABİLMEMİZDE, AB VE TC TARAFINDAN SAĞLANAN HİBELER ÇOK ETKİLİ OLMUŞTUR”

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, lansmanda yaptığı açılış konuşmasında, AB tarafından Covid-19 pandemisi nedeniyle özel sektöre yapılan destek paketinin tanıtılması için yapılan bu etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pandemi nedeniyle birçok sektörün olumsuz etkilendiğini, bu nedenle, hükümetin de, kendi imkanları çerçevesinde çalışanlara 1500 TL maaş desteği, işverenin sosyal sigorta payının karşılanması ve elektrikte sübvanse gibi tedbirler aldıklarını, ancak bu adımların devamında işletmelerin yaşatılmasında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından sağlanan hibelerin önemine dikkat çekti.

Amcaoğlu, aşılamayla birlikte pandeminin kontrol altına alınmasıyla, ekonomik çarkların yeniden dönmeye başladığını ancak Ukrayna’da başlayan savaş nedeniyle, özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki artışla, yine bir krizle karşı karşıya kalındığını belirterek, bu dönemde ve ileriki dönemde benzer destek paketlerinin sağlanmasının önemine değindi ve katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

AVRUPA KOMİSYONU TEMSİLCİSİ BJÖRNSSON: “BU YATIRIM, KIBRISLI TÜRKLER İÇİN YENİ VE YÜKSEK DEĞERLİ İSTİHDAM YARATACAK”

Avrupa Komisyonu’nu temsilen lansmanda bulunan, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson ise, Kıbrıs Türk toplumu işletmelerinin pandemiden çok olumsuz etkilendiğini, AB’nin hızlı bir tepki vererek, ellerinden geldiğince bu soruna çare aradıklarını ve bu kapsamda pandemiyi en ağır hisseden sektörlere 10 milyon Euro’dan fazla acil durum desteği sağladıklarını kaydetti.

Björnsson, acil durum desteğinin bir parçası olarak da, bu programın hayata geçirildiğini, programın ilk aşamasının mevcut durumun korunmasına yönelik olduğunu, bundan sonraki sürecin de geleceğe ve kalkınmaya yönelik olacağını vurguladı ve şöyle devam etti:

“AB, KOBİ’lerin yalnızca krizle başa çıkmalarında değil, aynı zamanda dayanıklılık oluşturmalarına da yardımcı oldu. Bu yatırım, Kıbrıslı Türkler için yeni ve yüksek değerli istihdam yaratacak ve böylelikle toplumun ekonomik büyümesine ve Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması çabalarına katkı sağlayacaktır.”

NI-CO Yetkilisi Tanya Kennedy ise, bu programda görev almaktan ve işletmelere destek verecek olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, programa destek olan yerel paydaşlar, Başbakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’ne teşekkürlerini iletti.