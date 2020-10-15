AB'den 3 Milyon Euro bütçeli “İşletmeler cansuyu desteği"

AB tarafından finanse edilen destek kapsamında yiyecek ve içecek hizmetleri sektörüne ilk ödemeler hazır hale gelirken, finansal destek programının 2. aşamasında saç bakım ve güzellik hizmetleri sektörüne destek sağlanacağı açıklandı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen finansal destek programı COVID-19 salgınının yarattığı etki sebebiyle nakit akışı sorunları yaşayan şahıs, mikro ve küçük işletmelere yardımcı olmak amacıyla 1 Eylül 2020'de başlatıldı. AB tarafından finanse edilen destek programının birinci ve ikinci aşamalarının bütçesi 3 Milyon Euro'dur. Destek kapsamında uygun işletmelere 18.000 TL'ye kadar finansal destek sağlanacak.

Yiyecek ve içecek hizmetleri sektörüne destek sağlamak amacıyla uygulanan birinci aşama 25 Eylül 2020 tarihinde son bulmuştur. Yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründeki işletmelere yapılacak ödemelerin ilk kısmı bugün itibariyle hazır hale gelecek ve ödemelere önümüzdeki haftalarda da devam edilecek.

Saç bakım ve güzellik hizmetleri sektörüne yapılacak desteklere yönelik başvuru çağrısı Kasım 2020’de açılacak. Yalnızca www.isdestek.eu adresinde bulunan Online Başvuru Formu doldurularak yapılan başvurular kabul edilecektir. Aynı adresten daha fazla bilgiye ulaşmak mümkün olacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen destek programı, Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO ) tarafından ''İnovatif Girişimcilik ve Diyalog'' Projesi kapsamında Avrupa Komisyonu ve yerel paydaşlarla yakın işbirliği içinde uygulanmakta.