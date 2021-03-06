“AB bizi görmezden geldi”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, koronavirüs salgını nedeniyle AB’nin Kıbrıs Rum Kesimine 1 milyar 250 milyar Euro yani 10 milyar TL üzerinde hibe yaptığını ancak Kıbrıslı Türklere tek kuruş yardım yapmadığını söyledi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, BRT’de Manşet + programında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Turgay Deniz, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs Rum Kesimine 1 milyar 250 milyar Euro yani 10 milyar TL üzerinde hibe yaptığını ancak Kıbrıslı Türklere tek kuruş yardım yapmadığını söyledi.

Turgay Deniz, Avrupa Komisyonuna defalarca bu durumu ilettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, “Bize tek yardım yapan anavatan Türkiye’dir. Bu zor süreçte herkes Türkiye’ye karşı söylemlerine dikkat etmeli” dedi.

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolüne göre eylemlerin gerçekleştirildiği sürece hak edişler üzerinden kaynakların serbest bırakılacağını ifade eden Deniz, “Erken seçim var eylem planının başarıya ulaşıp ulaşamayacağı soru işareti” ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolde reel sektöre yardım yapılacağına işaret ede Deniz, “Protokol ile ilgili elimizde şu an için kaynak yok nerelerde kullanılacağını bilmiyoruz ancak reel sektöre 2020 yılında 120 milyon TL ayrılmıştı bu yıl 400 milyon TL ayrılması bizi mutlu etti” dedi.

Piyasaya sıcak para akmasının dış kaynağa bağlı olduğundan bahseden Deniz, “Ülke gelirlerinin yüzde 80i hizmet sektörü olan turizm ve yükseköğrenimdir. Açılması durumunda nasıl yürütüleceği konusunda Plan ve programlar hazırlanmalıdır. Bir an önce turizm açılış tarihi belirlemelidir. Bu tarih nisan mayıs haziran olabilir ama belli olmalıdır” diye konuştu.

Yükseköğrenimin başlamasıyla gelir gelmeye başladığını aktaran Deniz, “Emlak sektörü de gelir getirir. Açılımda ve sonrasında sadece otelci ve üniversite sahibi para kazanacak düşüncesinden sıyrılmak lazım. Ülkeye gelen turist, öğrenci ve ev alanlar birçok sektöre katkıda bulunur. Zarar eden ve kapanan işyerleri arasında çiftçiler de var.” ifadelerini kullandı.

Kapanma ve kapatmanın çözüm olmadığını pandemiyle yaşamaya alışmamız gerektiğini savunan Deniz, “Kurallara uyulmamasından bulaş artırıyor. Alınması gereken kurallar bellidir ve onlara uyulmalıdır. Dünyanın hiçbir yerinde bizdeki kapanma gibi kapanma görmedim. Memur borçlanılarak ödendi ancak özel sektörde kapanan işyerleri çalışanları ödenmedi” diye konuştu.

Kaynak sorununu çözmeden kapanma kararı alınmaması gerektiğine işaret eden Deniz, “Elimizde kaynak sıkıntısı varsa bu karar alınmamalı. Sağlığı koruyayım derken açlığa mahkum edersiniz” dedi.

Türkiye’nin yıllardır yardımlar yaptığını ancak ülkedeki sorunların çözülemediğini anlatan Deniz, “Mevcut düzenle bir yere varamayız. Kendi ayaklarımızın üzerinde duracaksak reformlar yapmalıyız. Tasarrufa gitmeliyiz. Ülkeye gelecek yatırımcıların önünü açmalıyız” diye ifade etti.

Ticari işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili bugün Türkiye Ticaret Bakanı ve Ticaret İstişare Komitesiyle görüşeceklerinden bahseden Deniz, “Ticarette, 2018’den beridir Türkiye ile KKTC arasındaki engellerin kaldırılması görüşülüyor. Türkiye işbirliği yapılmasına ve adım atılmasına hazırdır. Adım atamayan ortaya iradeye koymayan taraf bizim taraftır. Bizde seçilmişlerin tavırlarından dolayı sonuç alınamıyor. Hazırlanan yasa tasarıları geçirilmiyor. Çıkarılan bazı yasaların bazı çıkar gruplarına hizmet ettiği aşikardır” dedi.



