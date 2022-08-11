banner762
banner815
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
10 0
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
32 0
 
Yakın Doğu’dan devlete 20 ayda üçüncü okul bağışı
Yakın Doğu’dan devlete 20 ayda üçüncü okul bağışı
19 0
Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar
Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar
95 0
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
19 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
30 0
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
17 0
banner797

8 bin 905 üreticiye akaryakıt desteği ödendi

banner476

banner825
8 bin 905 üreticiye akaryakıt desteği ödendi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 8 bin 908 üreticiye aryakıt desteğinin ödendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “2020-2021 bitkisel üretim sezonu ve 2021 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla 8.908 üreticiye hak edişlerinin %50’lik kısmı olan 25.171.889,00 TL yatırılmıştır” denildi.
Açıklamada, üreticilerin kartlarına aktarılan hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecekleri kaydedildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.