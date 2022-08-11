8 bin 905 üreticiye akaryakıt desteği ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 8 bin 908 üreticiye aryakıt desteğinin ödendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “2020-2021 bitkisel üretim sezonu ve 2021 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla 8.908 üreticiye hak edişlerinin %50’lik kısmı olan 25.171.889,00 TL yatırılmıştır” denildi.
Açıklamada, üreticilerin kartlarına aktarılan hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecekleri kaydedildi.
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