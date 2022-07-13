666.4 Milyon TL, bir ayda buhar oldu

5 aylık genel bütçenin yarım milyarlık fazlası 6’ncı ayda silindi, avansla birlikte açık oluştu

KKTC Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Haziran 2022 sonu itibarıyla 6 aylık genel bütçe 166 milyon 578 bin TL, yerel bütçe de 411 milyon 732 bin TL “açık” verdi. Mayıs ayında genel bütçe 499 milyon 841 bin TL, yerel bütçe de 395 milyon 772 bin TL “fazla” vermişti. Bir ay önce ülke bütçesinde “tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen hatırı sayılır düzeyde fazla veren bütçenin, bir ay sonra nasıl çöktüğü” merak ediliyor. Maliye Bakanı Sunat Atun’un hacda olması, en yetkili iki Maliye bürokratının ise görevden alınması, bu sorunun cevabının “şimdilik” alınamamasına neden oluyor.Maliyenin verileri, geçtiğimiz 6 ayda “yerel bütçe gelirlerinin” 6 milyar 208 milyon 587 bin TL düzeyinde, “yerel bütçe giderlerinin” ise 6 milyar 417 milyon 562 bin TL düzeyinde gerçekleştiğini gösteriyor. Söz konusu rakamlara göre yerel bütçenin gelir/gider dengesinde 208,9 milyon TL “açık” oluştuğu hesaplanırken, alınan 202,7 milyon TL’lik avans sonrasında, “Avans dâhil açık” 411,7 milyona çıkıyor. Resmi verilerde; 5 aylık fazla ile sadece Haziran ayındaki açık arasında “farkın” 596 milyon 514 bin TL olduğu dikkati çekiyor.Maliye Bakanlığı’nın bütçe gerçekleşme rakamları genel bütçede durumun daha da vahim olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz 6 ayda “genel bütçe gelirleri” 6 milyar 768 milyon 587 bin TL, “genel bütçe giderleri” ise 6 milyar 732 milyon 408 bin TL oldu. Söz konusu rakamlara göre genel bütçenin gelir/gider dengesinde 36,1 milyon TL “fazla” oluştuğu hesaplandı. Ancak, alınan 202,7 milyon TL’lik avans nedeniyle bu fazla açığa dönüşerek, “Avans dâhil açık” 166,5 milyon TL’ye ulaşıyor. Verilere göre; 5 aylık (Mayıs’taki) fazla ile sadece Haziran’daki açık arasında “fark” 666 milyon 419 bin TL’ye uçuyor. Başka deyişle, bütçede dev bir kara delik oluştu.