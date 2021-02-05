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6 bin 184 işverene bugün işveren destek ödemeleri yapıldı

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6 bin 184 işverene bugün işveren destek ödemeleri yapıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından yürütülen Yerel İşgücü İstihdamının Desteklemesi Tüzüğü kuralları çerçevesinde,  İstihdam Destek Merkezi tarafından yapılan işveren destek ödemeleri bugün gerçekleştirildi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Temmuz-Ekim 2020 dönemlerinde 4 aylık süre ile küçük esnaf olarak nitelendirilen, yanında kendi dahil en çok beş kişi çalıştıran işverenlere yapılan 2 bin TL’lik destek ödemesinin Ekim 2020 dönemine ait son kısmının bugün ödendiği kaydedildi. 
 Bu çerçevede toplam 6 bin 184 işverene 12 milyon 368 bin TL’lik ödeme yapıldı. 
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