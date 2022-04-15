“6 ay içinde sıcak para akışı olacak”

Başbakan Sucuoğlu, protokolle; Kıbrıs Türk halkının daha rahat nefes alabilmesi için gerekli imkanların sağlandığını söyledi ve ekledi: “Altı aylık bir süre içerisinde gerekli çalışmalar tamamlanıp, kendi iç gelirlerimiz ile sıcak para akışında önemli bir mesafe kaydedilecek”





Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay protokolün imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde devam etmesi amacıyla 2022 yılı için imzalanan protokolle; “Kıbrıs Türk halkının daha rahat nefes alabilmesi için gerekli imkanların sağlandığını” söyledi.

Sucuoğlu, “Bu imkanlarla ülkemiz, devam etmekte olan ekonomik reformlar ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edecektir” dedi.

Bu zor dönemde geçmişte olduğu gibi Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkına katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay ile protokolün hazırlanmasına katkı koyan tüm yetkililere teşekkür ve şükranlarını ileten Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde devam etmesi amacıyla geçmişte her yıl olduğu gibi bu yıl da 2022 yılı için imzalanan Protokol ile Kıbrıs Türk halkının daha rahat nefes alabilmesi için gerekli imkanlar sağlanmıştır. Bu imkanlarla ülkemiz, devam etmekte olan ekonomik reformlar ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edecektir.

Hükümetimiz, göreve başlamasının üzerinden 45 günlük bir süre geçmesine rağmen, ülkede yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara karşın, gerek yasa çalışmaları gerekse alınacak ivedi tedbirler konusunda önemli adımlar atmıştır.

Anavatanımız’dan aldığımız destekle önümüzdeki günlerde ekonomimizin düze çıkması amacıyla gerekli düzenlemeler süratle tamamlanacaktır. Altı aylık bir süre içerisinde gerekli çalışmalar tamamlanıp, kendi iç gelirlerimiz ile sıcak para akışında önemli bir mesafe kaydedileceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunar, hayırlı Ramazanlar dilerim.”

