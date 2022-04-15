banner762
banner815
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
15 0
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
27 0
 
Doğamız çöplük olma yolunda
Doğamız çöplük olma yolunda
23 0
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
895 0
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
15 0
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
31 0
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
26 1
banner797
banner794

“6 ay içinde sıcak para akışı olacak”

banner476

Başbakan Sucuoğlu, protokolle; Kıbrıs Türk halkının daha rahat nefes alabilmesi için gerekli imkanların sağlandığını söyledi ve ekledi: “Altı aylık bir süre içerisinde gerekli çalışmalar tamamlanıp, kendi iç gelirlerimiz ile sıcak para akışında önemli bir mesafe kaydedilecek”

“6 ay içinde sıcak para akışı olacak”

 
Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay protokolün imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde devam etmesi amacıyla 2022 yılı için imzalanan protokolle; “Kıbrıs Türk halkının daha rahat nefes alabilmesi için gerekli imkanların sağlandığını” söyledi.
Sucuoğlu, “Bu imkanlarla ülkemiz, devam etmekte olan ekonomik reformlar ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edecektir” dedi.
Bu zor dönemde geçmişte olduğu gibi Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkına katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurguladı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay ile protokolün hazırlanmasına katkı koyan tüm yetkililere teşekkür ve şükranlarını ileten Sucuoğlu, şöyle devam etti:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde devam etmesi amacıyla geçmişte her yıl olduğu gibi bu yıl da 2022 yılı için imzalanan Protokol ile Kıbrıs Türk halkının daha rahat nefes alabilmesi için gerekli imkanlar sağlanmıştır. Bu imkanlarla ülkemiz, devam etmekte olan ekonomik reformlar ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edecektir.
Hükümetimiz, göreve başlamasının üzerinden 45 günlük bir süre geçmesine rağmen, ülkede yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara karşın, gerek yasa çalışmaları gerekse alınacak ivedi tedbirler konusunda önemli adımlar atmıştır.
Anavatanımız’dan aldığımız destekle önümüzdeki günlerde ekonomimizin düze çıkması amacıyla gerekli düzenlemeler süratle tamamlanacaktır. Altı aylık bir süre içerisinde gerekli çalışmalar tamamlanıp, kendi iç gelirlerimiz ile sıcak para akışında önemli bir mesafe kaydedileceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunar, hayırlı Ramazanlar dilerim.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.