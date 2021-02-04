500 milyon TL iç borçlanmaya gidilecek

Acil Önlem Paketi'yle yaklaşık olarak 500 milyon TL iç borçlanmaya gidileceği açıklandı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ekonomik paketler konusunda önümüzdeki günlerde de çalışmalarının devam edeceğine değindi, Arıklı, “2021’i tamamen içerecek bir salgın ile karşı karşıyayız dolayısıyla 1 aylık bir mücadeleden bahsetmiyoruz. Acil ve uzun vadeli tedbirler almamız gerekiyor. Bu acil tedbirleri aldıktan sonra kısa vadeli tedbirleri alacağız. Ardından orta ve uzun vadeli tedbirleri alacağız” ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı, Türkiye’den henüz bir kaynak talep edilmediğinin de altını çizerek, Acil Önlem Paketi'yle yaklaşık olarak 500 milyon TL iç borçlanmaya gidileceğini kaydetti. Arıklı, “Türkiye’den kaynak isteyebilmemiz için, kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Elbette ki hemen bu paketi açıkladıktan sonra Başbakan Türkiye’ye gidebilir veya Fuat Oktay gelebilir… Ancak bunlar olana kadar kendi çalışmalarımızı yapmamız lazım” dedi.

“Kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmadan, Türkiye’ye avuç açmak çok da doğru olmaz” diyen Arıklı, Şubat ayının gözden çıkarılması gerektiğini belirtirken, artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti.

