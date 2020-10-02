banner480
banner69
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
28 0
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
15 0
 
Az daha Cafeye giriyordular
Az daha Cafeye giriyordular
214 0
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
32 0
Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
29 0
Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı
Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı
45 0
Meteorolojiden toz uyarısı
Meteorolojiden toz uyarısı
52 0
banner529

5 bin 154 işletmeye 20 milyon 616 TL destek ödemesi

banner476

5 bin 154 işletmeye 20 milyon 616 TL destek ödemesi
Pandemi döneminde ekonomik krizden etkilenen özel sektör çalışanları ve işletmelerinin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla, İhtiyat Sandığı Yasası altında çıkarılan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü çerçevesinde, hak sahibi olan 5 bin 154 işletmeye  Temmuz ve Ağustos ayları için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20 milyon 616 TL ödeme yapıldı.  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta bin işletmeye daha verilecek destekle işletme sayısının 6 bin 500’i geçmiş olacağı belirtildi.   Eylül – Ekim dönemi için yapılacak ödemeler için ise hazırlıkların sürdüğü ifde edeilen açıklamada, Ekim sonu itibarı ile 2. Etap iki aylık ödemenin yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.  
Açıklamada, “2. Ekonomik pakette yer alan ve turizm, casino, seyahat acenteleri ve toplu taşıma faaliyeti yürüten işletmeler ile Ercan Hava Limanında faaliyet gösteren işletmelere yapılacak Temmuz – Ağustos ücret desteği ödemeleri de başlamış olup, 6 Ekim Salı gününe kadar devam edecektir” denildi.   
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.