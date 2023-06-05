"4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 454 TL"

KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamada, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek açıldığı kaydedilerek, asgari ücretlinin açlığa mahkum edildiği savunuldu.

Asgari ücretin 449,52 Sterline, açlık sınırının 550.62 Sterline denk geldiğinin ifade edildiği açıklamada,

“Açlık, asgari ücretlinin kaderi olmamalı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu acilen toplanıp yeni asgari ücreti belirlemeli” denildi.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 123 TL 81 kuruş, aylık 3 bin 714 TL, 30 kuruş, yetişkin bir erkek için günlük 129 TL 11 kuruş; aylık 3 bin 873 TL 30 kuruş; 15-19 yaş çocuk için günlük 136 TL 62 kuruş, aylık 4 bin 98 TL 60 kuruş ve 4-6 yaş çocuk için günlük 92 TL 26 kuruş, aylık 2 bin 767 TL 80 kuruş.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14 bin 454 TL’dir.

İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023’ün Ocak ayında yüzde 2.62, Şubat ayında yüzde 4.65, Mart ayında yüzde 2.10, Nisan ayında yüzde 5.30 ve Mayıs ayında yüzde 3.62 enflasyon meydana gelmiştir. Beş aylık toplam enflasyon yüzde 19.64 olmuştur"