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“250 Kws üzerinde çıkıldığında sadece limit üzeri dilim 2.7 TL’den ödenecek”

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Dün yürürlüğe giren yeni elektrik tarifesi uyarınca, aylık tüketimde 250 kws üzerine çıkıldığında, sadece 250 kws üzerindeki dilimin 2.7 TL olan pahalı tarifeden ödenecek

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“250 Kws üzerinde çıkıldığında sadece limit üzeri dilim 2.7 TL’den ödenecek”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, dün yürürlüğe giren yeni elektrik tarifesi uyarınca, aylık tüketimde 250 kws üzerine çıkıldığında, sadece 250 kws üzerindeki dilimin 2.7 TL olan pahalı tarifeden ödeneceğini, tümünün üst dilimden ödenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Erdoğan, konut tarifelerine ilişin bazı konularla ilgili TAK’a bilgi verdi. Erdoğan, tüketilecek elektriğin açıklanan dilimler uyarınca kendi dilimindeki ücretten hesaplanacağını söyledi.

Yeni elektrik tarifelerinde 0-250 kws üzerine çıkıldığı anda ödenecek birim fiyatları artıyor. 250 kws’ye kadar olan miktar için kws başına 0.9873 TL belirlenirken ikinci dilim olan 251-500 kws üzerine çıkıldığı anda birim başı ödenecek tutar 2.7 TL’ye yükseliyor. Tarifeye göre 501-750 kws tüketimde her kws 2.95 TL’den, 751-1000 kws arasında tüketimde her kws 3.25 TL’den ve 1001 kws ve üzeri için de her kws 4 TL’den ücretlendiriliyor.

KIBTEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, 250 kws’ye kadar olan miktarın düşük tarifeden, bunun üzerine çıkılan miktarın ise yüksek tarifeden ödeneceğini, 250 kws üzerine çıkıldığında tümünün yüksek tarifeden ödenmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

YOKSUL MUAFİYETLERİNDE MİKTAR ARTIRILDI

Öte yandan yoksul muafiyetleriyle ilgili değişiklikler içeren “Elektrik İnkişaf (Değişiklik - No 2) Nizamnamesi” Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KIBTEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, yoksul muafiyeti miktarının da bu nizamnameyle değiştiğini ve muafiyeti kapsayan kws rakamlarının artırıldığını kaydetti.

Buna göre konut tarifesindeki yoksul muafiyetinde daha önce aylık 250 kws olan tüketim miktarı, 500 kws’a yükseltildi.

Bu tarifede olanlar 500 kws’ye kadar 0.3442 TL birim fiyatı ödeyecek, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise tarifedeki miktarlara göre ödeme yapacak.

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