2030’a kadar 50 milyon kişi yeni nesil nikotin ürünlerini tercih edecek

BAT’nin 2030’a kadar 50 milyon geleneksel tütün ürünleri tiryakisinin yeni nesil nikotin ürünlerine geçmesini hedeflediğinin altını çizen Pazarlama Direktörü Kingsley Wheaton, bu doğrultuda sektörün çalışmalarına ek olarak küresel tütün ve nikotin politikalarında da değişikliğe ihtiyaç olduğunu belirtti

British American Tobacco’nun (BAT) 2030 yılına kadar 50 milyon kişinin geleneksel tütün ürünü olan sigara yerine yeni nesil nikotin ürünlerini tercih etmesini hedeflediğini belirten Global Pazarlama Direktörü Kingsley Wheaton, bu konuda hızlı bir ivme kaydettiklerini söyledi. Yetişkin tüketicilerin, geleneksel tütün ürünlerine göre potansiyel olarak riski azaltmış ürünleri tercih etmesinin sektörel anlamda büyük bir dönüşüm olduğunu ve bu dönüşüm için sektörün çabalarının tek başına yeterli olmadığını belirten Wheaton, bu konuda küresel tütün ve nikotin politikalarında paydaşları da kapsayan değişikliklere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.Bu yıl 21-24 Eylül tarihleri arasına ilk kez online olarak düzenlenen Küresel Tütün ve Nikotin Forumu'nda (Global Tobacco and Nicotine Forum) konuşan Wheaton, BAT’nin “Daha İyi Bir Gelecek” stratejisi kapsamında önemli bir değişim sürecinden geçtiğini, bu süreçte ise teknolojik inovasyona, dönüşüme ve sürdürülebilirliğe odaklanmanın değişimi hızlandırmaya yardımcı olduğunu vurguladı.2030 yılına kadar geleneksel tütün ürünleri kullanıcılarının yeni nesil ürünlere geçiş yapmaları için 5 maddelik bir çerçevenin takip edilmesi gerektiğini belirten Wheaton, bu çerçeveyi şöyle özetledi: Yetişkin tüketici tercihinin bilime dayalı olarak yapılmasını öngören; regülasyonların bilimsel verilere göre yönlendirilmesini öngören; değişen yetişkin tüketici tercihlerine göre ürünlerin geliştirilmesini hedefleyendüzenleyicilerin ve yetişkin tüketicilerin bilinçli kararlar alabilmesini sağlamak için; yetişkin tüketicilerin geleneksel ürünler yerine tütün ısıtma teknolojisine sahip ürünleri tercih etmeleri içinstratejisinin benimsenmesi.Geleneksel tütün ürünleri dışındaki yeni nesil ürünlerinin dünyada yaklaşık 12 milyon kişi tarafından kullanıldığını belirten“Yeni nesil ürünler olarak adlandırılan elektronik sigara ve tütün ısıtma teknolojisine sahip ürünleri içeren çok kategorili bir yaklaşımın, dünyadaki yetişkin tüketicilerin farklı tercihlerine hitap etmenin en etkili yolu olduğuna inanıyoruz. Bu alanda gösterdiğimiz ilerlemeden gurur duyuyoruz. Yeni nesil ürünlerimiz halihazırda yaklaşık 12 milyon kişi tarafından kullanılması bize, 2030'a kadar potansiyel olarak riski azaltılmış yeni nesil ürünlerimizin kullanıcı sayısının 50 milyona ulaşması için doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Ancak, geleneksel tütün ürünleri kullanıcılarının potansiyel olarak riski azaltılmış alternatiflere geçişini hızlandırmak için sektörün gerçekleştirdiği çalışmalar tek başına yeterli değil. Bu konuyu, düzenleyiciler ve halk sağlığı uzmanları da dahil olmak üzere tüm paydaşlarla doğrudan ve şeffaf bir ortamda tartışmaya ihtiyacımız var. Yetişkin tüketicilerin seçimlerine riayet ederken tütünle ilgili halk sağlığı hedeflerine de hizmet eden etkili düzenlemeleri hayata geçirmek için iş birliğine dayalı çabalar büyük önem taşıyor” dedi.