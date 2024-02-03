CTP lideri Erhürman, “2024’te erken seçim olacak. Halkın, yaşananlara ciddi tepki göstereceği günler gelecek” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, maaşların artmasının, alım gücünde bir artışa tekabül etmediğini söyledi.

Erhürman, Kanal Sim’de katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, alım gücü olarak orta sınıfın aşağıya doğru çekildiğini belirtti ve “Rakamsal büyüme, alım gücünde bir artışa tekabül etmiyor” dedi.

Okullarda ana dili Türkçe olmayan çocuklara dil eğitimi verilmesi gerektiğini belirten Erhürman, “O çocuk nereden gelmiş olursa olsun, kendi çocuğum gibi görüyorum. Nereli diye ayrım yapmıyorum. Nereden gelmiş olursa olsun eğitim vermek zorundasınız” dedi.

Kıbrıs Türk halkının Lefkoşa’da ev kiralayamaz duruma düştüğünü ifade eden Erhürman, inşaat sektöründe öngörülebilirliğin sağlanması için de planlamanın şart olduğunu kaydetti.

İlkokulda, ortaokulda, lisede ve üniversitede verilen eğitim konusunda alarm zillerinin çaldığını kaydeden Erhürman, öğretmenlerle birlikte masaya oturup planlama yapılması gerektiğini dile getirdi. Erhürman, eğitimin niteliğini değiştirmek gerektiğini söyledi.

Nüfus politikası olmaksızın sağlıkta politika geliştirmenin mümkün olmadığının altını çizen Erhürman, kaç doktora, yatağa, cihaza ihtiyaç duyulacağının bilinmesi gerektiğine işaret etti.

Erken seçim beklediğini kaydeden Erhürman, “2024’te erken seçim olacak. Halkın, yaşananlara ciddi tepki göstereceği günler gelecek” dedi. Her geçen gün sorunlara çözüm üretmenin biraz daha zorlaştığını dile getiren Erhürman, “Bir an önce bu zihniyetten kurtulmak lazım, bunun da yılı 2024’tür” diye ekledi.

