banner913
banner932
Girne’de karnaval havasında festival
Girne’de karnaval havasında festival
14 0
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
32 0
 
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
26 0
Cevdet Yılmaz geliyor
Cevdet Yılmaz geliyor
24 0
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
26 0
Büyük acı
Büyük acı
100 0
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
65 0
banner1032

2024 Yılı Küçükbaş Hayvan Başı Desteklerinin II. taksit ödemesi yapılıyor

banner1020

banner1045
2024 Yılı Küçükbaş Hayvan Başı Desteklerinin II. taksit ödemesi yapılıyor
banner971
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Haziran 2024 itibariyle Hayvan Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 3 bin 666 üreticiye, 2024 yılı (Temmuz-Aralık dönemi) II. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemesi olarak 143 milyon 918 bin 800 TL'nin yarından itibaren yatırılmaya başlanacağını duyurdu.
Açıklamada, üreticilerin, Küçükbaş Hayvan Destek ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecekleri belirtildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.