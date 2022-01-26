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2022 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarını 75 bin 600 TL oldu

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2022 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarını 75 bin 600 TL oldu

Bakanlar Kurulu, 2022 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarını 75 bin 600 TL olarak saptadı.

Dün onaylanan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KIB-TEK İÇİN BORÇLANMAYA DEVLET KEFALETİ

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na akaryakıt temininde kullanılması amacıyla, Capital Bank Ltd.'den yıllık % 4,50 faiz oranı ile 4.000.000 USD tutarında BCH (overdraft) şeklinde sürekli doldur/boşalt çalışacak borçlanmanın, devlet kefaletine dayalı olarak kullanılmasına karar verdi.

Bu karar da Resmi Gazete’de yer aldı.

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