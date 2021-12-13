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2021’de de Otomotiv sektöründe vergi lideri Çangar Motors

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2021’de de Otomotiv sektöründe vergi lideri Çangar Motors
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Sektörel Vergi Onur Ödülleri Galasında Çangar Motors Motorlu Araçlar ve Otomotiv firmaları arasında en çok vergiyi veren kurum olarak lider oldu. Çangar Motors adına ödülünü şirket direktörlerinden Yeşim Çangar aldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi 2020 Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi listelerine dayanarak ilgili sektörlerde münhasıran faaliyet gösteren firmalar arasında en yüksek vergi miktarını ödeyen üyelerine vergi onur ödül töreni gerçekleşti.

Vergi onur ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmasında; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Turgay Deniz başkanlığıdaki yapılan çalışmalarını büyük bir iftiharla izlediğini, iş dünyasının ekonominin ayakta durması için yaptıkları fedakarlıkları, gece gündüz demeden çalışmalarını,  herkesin elinin nasıl elini taşın altına koyduğunu gördüğünü  bu yüzden hepsini yürekten kutladığını ve teşekkür ettiğini belirtti.

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